大阪・あべのハルカス近鉄本店で、19日から『大阪・関西万博報道写真展』（共同通信社主催）が実施される。当初は17日からと案内されていたが、日程が変更となった。【写真多数】壮大なストーリー…第1章「ミャクミャク誕生」→第5章「スーパースターの遺産」まで大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の誕生から閉幕までの道のりを報道写真でたどる。「この貴重な記録を通じて、単なるキャラクター人気にとどまら