首相官邸政府が電気自動車（EV）や燃料電池車（FCV）など電動車の購入者への補助金の上限を来年1月以降に見直すことが17日、分かった。EVは40万円増額して1台当たり最大130万円とする一方、FCVは105万円減額して最大150万円とする。FCVを優遇する補助を巡っては、EV大手テスラを抱える米国が「貿易障壁だ」と指摘。日米関税合意に基づき見直すことになっていた。対象となるのは「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」（CE