高市早苗首相による台湾有事に関する「存立危機事態」答弁をきっかけに、冷え込む日中関係。日本経済にも深刻な影響が出るなか、経団連前会長と経済同友会元代表幹事の2人が「週刊文春」の取材に答えた。【画像】純白ウェディングドレスで…高市首相と夫・山本拓氏のツーショット中国の攻勢にさらされる高市首相©時事通信社財界の重鎮は「そんなに混乱が続くわけではない」「カッカせずに大人に」12月6日に起こった、中