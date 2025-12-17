昨年のドイツリーディングジョッキーで、今年もここまで２位に３２勝差をつけ、２年連続でのリーディングを確実なものとしているトール・ハマーハンセン騎手（２６）＝ドイツ＝が、１月４日から２月２７日までの短期免許を取得して来日することが１７日、分かった。短期免許取得は初めてのことだが、今夏のワールドオールスタージョッキーズシリーズでは初出場ながら２勝を挙げて総合優勝を果たした。京都金杯（１月４日・京都