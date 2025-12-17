ゴミ袋の収納って地味に困る…▶▶【写真で見る】「頭いい…」SNSで話題のゴミ袋収納ゴミ袋がゴチャゴチャする、1枚だけほしいときにサッと取り出しにくい…。そんな悩みを解決するべく、SNSで話題のクリアホルダーを使った収納アイデアをお届け。アイデアを見た人たちからはSNSで「素晴らしい」「すげ」「頭いい」「その手があったか…」「天才」という声が上がっています。おすすめのゴミ袋サイズや、使いやすくするた