17日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比7.5ポイント高の3381.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万2782枚だった。この日のTOPIXの現物終値3369.39ポイントに対しては12.11ポイント高。 株探ニュース