17日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比160ポイント高の3万565ポイントで取引を終えた。出来高は2265枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万416.96ポイントに対しては148.04ポイント高。 株探ニュース