17日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比1.5ポイント高の1971ポイントで取引を終えた。出来高は334枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1997.06ポイントに対しては26.06ポイント安。 株探ニュース