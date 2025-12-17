17日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝155円37銭前後と、前日午後5時時点に比べ49銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円90銭前後と13銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース