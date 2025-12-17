車体の後方が真っ赤な炎に包まれた大型バス。バスが燃える火事があったのは、北海道千歳市の道央自動車道・千歳恵庭JCT付近です。１２月１７日午前１１時４０分ごろ、「空港路線バスの後方から出火」と警察を通じて消防に通報がありました。炎上したのは新千歳空港行きの空港連絡バスで、乗客乗員あわせて４１人が乗っていましたが、全員避難してけがをした人はいないということです。（松田カメラマン）「バスは全体が黒く焼け焦