巨人の大城卓三捕手、中川皓太投手、山崎伊織投手の3選手が神奈川県伊勢原市の東海大学医学部付属病院を訪問した。同病院の院内学級の子どもたちと交流し、大城は「逆にパワーをもらった」と笑顔。昨年は対面が叶わず、ビデオメッセージを送っていた少年から、この活動のおかげで治療を頑張れたという感謝の手紙を読まれたといい「泣きそうになりました。ビデオメッセージで（治療を）頑張れたというのはうれしい」と感無量の