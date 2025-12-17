お笑いタレントの江頭2：50（60）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“盟友”とも言えるタレントとの再会を果たした。この日は江頭へのドッキリ企画として、お笑いコンビ「ナインティナイン」の2人がサプライズ登場する動画を公開。岡村隆史と矢部浩之の2人がYouTubeに同時出演するのは初とことだといい、ネットでは「神回」などとも言われた。ナイナイと江頭は、フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」時代の盟友