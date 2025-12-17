国会議事堂第219臨時国会は17日、衆参両院で閉会手続きを行い、58日間の会期を終え閉幕した。企業・団体献金を規制する政治資金規正法改正は通常国会に続いて再び結論が得られず、衆院議員定数削減議論とともに越年する。台湾有事に関する高市早苗首相の答弁は、中国との外交問題に発展した。政府の経済対策を裏付ける2025年度補正予算も成立した。企業・団体献金を巡り与野党は昨年12月に「今年3月までに結論を出す」と確認。