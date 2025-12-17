天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて「鴨場接待」に単独で臨まれました。「外交団鴨場接待」は、埼玉県越谷市の埼玉鴨場で行われ、愛子さまが出席されました。愛子さまは、メキシコ大使と英語でやりとりするなど、16カ国の駐日大使ら一人一人と握手を交わし、「お会いできて嬉しいです」などと声をかけられました。愛子さまが「鴨場接待」に単独での参加するのは初めてで、大使らとともに説明を聞き、放鳥に臨まれました。愛子