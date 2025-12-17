◇カーリング ミラノ・コルティナ五輪最終予選 ミックスダブルス(日本時間17日、カナダ)カーリング・日本代表の小穴桃里選手、青木豪選手ペアがトルコ代表に勝利しグループAを4勝2敗としました。最終予選は全16チームが2グループに分かれて総当たり戦を行い、それぞれ上位2チームがプレーオフに進出。このプレーオフの結果で、残り2枠となっている五輪出場チームが決定します。日本が所属のグループAはこの日、首位の韓国代表がフ