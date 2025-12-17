毎日の食卓で困りがちなのが、「副菜」のレシピ。今回はインスタグラムで日々「キッチンが楽しくなるレシピ」を発信しているおうちごはん研究家のはなさん（フォロワー数20万人越え）に、簡単につくれる「ブロッコリーと卵のサラダ」のつくり方を教えてもらいました。隠し味が「さっぱり感」を引き立てる、簡単副菜今回お届けするレシピは「ブロッコリーと卵のはちみつサラダ」です。【写真】卵は13分ゆでるマヨネーズだけであえて