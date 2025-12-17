Image: Amazon 年末の大掃除要員としてどうぞ。掃除で何がめんどうくさいって床掃除ですよね。大掃除はもちろん、日常の掃除でもめんどうくさい。そんな床掃除から開放してくれるのがロボット掃除機。実はAmazonのクリスマスセールで、とってもいいの見つけたんですよ。 Anker Eufy RoboVac G30 14,890円 Amazonで見るPR Anker（アンカー）のロボット掃除