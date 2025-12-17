ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第5話が、17日に配信される。『スキャンダルイブ』場面カット○芸能界の裏側に潜む深い闇大手芸能事務所・KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人(鈴木一真)に浮上した性加害疑惑。芸能事務所Rafale社長・咲(柴咲コウ)と週刊誌記者・奏(川口春奈)がその真相を追う中、被害女性が奏の実の妹・莉子(茅島みずき)であったという衝撃の事実が判明した第4話。第5