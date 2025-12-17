キリンホールディングスはこのほど、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手を「免疫ケア」推進アンバサダーに起用。2026年1月1日より、大谷翔平選手を起用した「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」シリーズによる「免疫ケア」推進の施策を全国にて展開する。「キリン iMUSE 免疫ケアサプリメント」アンバサダーに大谷翔平選手が就任大谷翔平選手をアンバサダーに起用したのには、同社のビジョンと、「家族が増えたり、試合