女子ソフトボール、元米代表エースの変化球に反響女子ソフトボールの元米国代表投手で、日本リーグでも活躍したリサ・フェルナンデスの“魔球”に改めて衝撃が広がった。ネット上で「今までで一番ぶっ飛んだ球だ」など再脚光を浴びている。注目されているのは「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏がXに公開した映像。元米国女子ソフトボール代表で、五輪3大会（1996年アトランタ、2000年