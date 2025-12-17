◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」日本高野連による「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」は５日、７回制について、「２０２８年のセンバツをめどに、全公式戦に採用することが望ましい。夏の選手権は差し迫る猛暑への対策が急務で、地方大会を含め可及的速やかな採用が望まれる」と理事会に最終報告した。一方、加盟校への調査では採用反対が７割に及んだ。では、どうすべきか。よく出る代案は開催時期や球場の変更