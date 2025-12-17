アメリカ・ニューヨーク州クーパーズタウンの全米野球殿堂博物館にて、ドジャースのワールドシリーズ優勝をたたえる展示が行われています。ワールドシリーズ終了後、同博物館は、選手が試合で使用した道具などの記念品をドジャースから入手。展示品には、フレディ・フリーマン選手が第3戦延長18回にサヨナラホームランを放った際に使用していたバットや、第5戦で大谷翔平選手が着用したユニフォーム、ムーキー・ベッツ選手がワール