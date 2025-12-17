長期金利の代表的な指標である新発10年債の利回りが上昇し、一時、年率1.98％に達しました。2007年6月以来、およそ18年半ぶりの高水準です。日銀による政策金利の引き上げが確実視されていることと、来年度の政府予算における国債の増発懸念から長期国債が売られ、利回りが上がったかたちです。