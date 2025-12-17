ＮＨＫは１７日、３１日の「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のゲスト審査員を発表した。ゲスト審査員には、朝ドラ「ばけばけ」ヒロインの高石あかりや、来年の大河「豊臣兄弟！」の主演に決まっている仲野太賀の他、車いすテニスで今年９月に生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人、今年、声優として初の文化功労者に選ばれた野沢雅子、朝ドラ「あんぱん」で嵩の母・登美子を演じた松嶋菜々子、今年プロ４０周年を迎えたサッカ