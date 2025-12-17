こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。はやくも年末ですね。2025年の靴の総決算として、スニーカーから革靴、実用的な低価格モデル、ビジカジ対応、全天候型まで、「まだ店で買える縛り」で各ジャンルのベストを5つ挙げていきます。◆スニーカーサンダル部門「