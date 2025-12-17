長野県庁イスラエルの旅行業者からの問い合わせに対して「予約は受け付けていない」と回答したのは国籍を理由とした差別的な対応だとして、長野県が10月、同県白馬村にある宿泊施設の運営会社を口頭で指導していたことが17日、県への取材で分かった。県によると、運営会社の経営者は交流サイト（SNS）上で、イスラエルの旅行業者からの問い合わせに「パレスチナの人々への行為に不満を持っている」とのメッセージを送信。その