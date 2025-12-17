大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年2月18日記事は取材時の状況）＊＊＊仕事をするなかで実力をつけ、フリーランスとして活動する人は珍しくない。荒川敏行さん（仮名・50代）もその1人だ。ただ、一寸先は闇。思いもよらぬ理由で独立を後悔する羽目になったのだという。◆順調