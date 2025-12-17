大宮競輪場のF1「スポーツニッポン新聞社杯」が初日を迎えた。ガールズの7Rは太田りゆ（31＝埼玉）が快勝。6番手から力強く捲り、背後からぴったりとマークした伊沢茉那を振り切った。「ちょっとずつ力を出せるようになってきたので力勝負してみた。先頭に立つまで立ちこぎをしてみました。前回の大宮よりいい出来です」8月の女子オールスターでの落車、左鎖骨の骨折の影響で、思ったように体が動いてこず、最近は戦略的な