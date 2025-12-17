三和酒類は11月25日、扶桑薬品工業、ちとせ研究所、九州大学と共同で大麦焼酎製造の副産物である蒸留残液の上清を培地添加することで、CHO細胞（Chinese hamster ovary＝チャイニーズハムスター卵巣細胞）による抗体生産が向上する研究成果を論文化したことを発表した。CHO細胞は人で機能する組換えタンパク質などのバイオ医薬品生産に最もよく使われる宿主細胞。生物学的に活性があり、免疫原性のない組換え抗体を、その糖鎖