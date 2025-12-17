日本アクセスは12月10日、福岡市立西長住小学校（福岡市南区）の6年生に乾物を使った食育授業を行った。なお、九州エリアおよび西長住小学校での食育授業の実施は今回で3回目となった。児童たちは2時間枠で「かつお節」と「雑穀」の授業に出席した。1時間目は林久右衛門商店の幹部がかつお節の歴史やかつお節ができるまでの製造工程や効能、かつお節を使った朝食活用レシピを説明。後半はかつお節の削り方を教え、児童たちは一