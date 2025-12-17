¥Õ¥¸¥Ã¥³¤Ï12·î6Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤ÎËÜ¼Ò¤Ë12ÁÈ¡¦24¿Í¤Î¿Æ»Ò¤ò¾·¤­¡Ö¤ª¤»¤Á¤Î³Ø¹»¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£6·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤­¤¿¡ÖÃ°ÇÈ¹õ¹õÆ¦°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎºÇ½ª²ó¡£¹­Êó¼¼¤Î¿·Â¼¹ä¼¼Ä¹¤¬¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤âº£Æü¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡£¤ª¤»¤Á¤Î¤³¤È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹­¤¯³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ï10·î¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¡È¤µ¤ä¡É¤«¤é¡¢¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ¦¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¡¢¤ªÀáÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¡£¼Â±é¤Ç¤Ï¿À¸Í¥Ý¡¼¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÌ¸¶¾Ê¸ãÏÂ¿©Áí³çÎÁÍýÄ¹¤¬¹õ