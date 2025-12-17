全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブのマイルからマリオット・ボンヴォイのポイントへの交換で通常より交換レートをアップする「Marriott Bonvoyポイント移行20％増量キャンペーン」を12月1日から31日まで実施している。ANAマイレージクラブ会員かつ、マリオット・ボンヴォイ会員が対象となる。マイルからMarriott Bonvoyポイントへの交換レートは、通常1マイルあたり1ポイントであるところ、20％分のボーナスポイントを付与