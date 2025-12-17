入団会見を行った大道に青木宣親GM特別補佐も期待(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトは12月17日、現役ドラフトで広島から移籍した大道温貴の入団会見を行った。背番号は「46」に決まった大道は「すごくワクワクしています」と心境を述べると、ヤクルトの印象について「僕が入団した年に優勝している。爆発力があるチーム」と語った26歳の右腕は「真っすぐが持ち味」と言い切った。 【関連記事】ヤクルト・池山隆寛監督は「