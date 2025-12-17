NHKは17日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり総合ほか）のゲスト審査員を発表し、俳優の松嶋菜々子（52）ら7人が選ばれた。松嶋は連続テレビ小説『あんぱん』で、今田美桜（28）の義理の母親役を務めており、司会の今田との掛け合いが注目される。【写真】松嶋菜々子、高石あかりら…『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員『あんぱん』では、今田が主人公の柳井のぶを演じ、松嶋は