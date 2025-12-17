埼玉県春日部市のヤードで火事があり、一時、黒煙が激しく立ち上がりました。【映像】炎があがるコンテナ午後2時半すぎ、春日部市倉常のヤードで「黒煙が出ている」などと119番通報が相次ぎました。消防によりますと、ヤードにあるタイヤとコンテナが燃えていて、ポンプ車など7台が出動し消火活動に当たっています。この火事でけが人の情報はないということです。現場は、春日部駅から北東に5kmほどの田畑などが広がる地域で