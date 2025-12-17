出入国在留管理庁が入る合同庁舎＝16日、東京都千代田区茨城県牛久市の東日本入国管理センター（牛久入管）に収容されていたパキスタン国籍のムスタファ・カリルさん（62）が17日、強制送還されたとみられることが、関係者への取材で分かった。難民申請が認められないまま牛久入管などに計12年半収容され、体調が悪化しており、支援団体が送還停止を求め、16日に出入国在留管理庁へ署名を届けたばかりだった。17日午前、支援者