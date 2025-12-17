16日、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーが行われ、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が出席した。【映像】赤いロングドレスを身に纏う柴咲コウトークコーナーでクリスマスにしたいことを聞かれた柴咲は次のように答えた。柴咲「睡眠。寝たい!!人混みは苦手だし、ちょっとあまのじゃくなところもある。そういうときは静かに、ゆっくり寝ていようと思う」一方、「地元に帰ったと