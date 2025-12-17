１７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１２８円９９銭（０・２６％）高の４万９５１２円２８銭だった。３営業日ぶりに上昇した。前日に発表された米失業率が市場予想を上回り、ダウ平均株価（３０種）が下落した。東京市場でも東証プライム銘柄の半数以上が値下がりした一方、日経平均への影響度が大きい半導体関連株は上昇した。日経平均は一日を通じ、前日終値をはさんでプラスとマイナスを行き