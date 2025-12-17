17日午前、北海道千歳市の道央自動車道で新千歳空港行きの空港連絡バスが炎上する火事がありました。バスの乗客乗員あわせて41人にけがはありませんでした。バスが燃える火事があったのは千歳市の道央自動車道、千歳恵庭ジャンクション付近です。午前11時40分ごろ「空港路線バスの後方から出火」と警察を通じて消防に通報がありました。炎上したのは新千歳空港行きの空港連絡バスで乗客乗員あわせて41人が乗っていましたが全員避難