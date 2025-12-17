NHKは17日、都内の同局で定例会見を行い、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）への出場を発表しているaespaについて言及した。aespaをめぐっては、過去に一部メンバーがSNSに投稿した内容に、第2次大戦中に日本に落とされた原爆をやゆするものがあったなどとして、出場中止を求める声があがり、署名活動が行われるなどしていた。NHKは会見で、メンバーの過去投稿について「（やゆするような）意図はなかったことを確