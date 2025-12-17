仮面女子の陽向こはる、蒼井乃々愛、小島夕佳がメインパーソナリティ務めた「仮面女子のＧＵＩＬＴＹ☆ＲＡＤＩＯ」（コマラジ）が１２月２８日に最終回を迎える。２０２４年４月２１日にスタートし、１年８か月続いた人気番組で、Ｘの音楽・トレンドに入ることも多かった。陽向こはるは「毎週日曜日は仮面女子と共にギルティーな夜を過ごしていただきありがとうございました！！本当に楽しかったです！！私はこの番組で