ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は、冬季限定のケーキを12月26日から順次販売する。寒い冬にぴったりの濃厚なチョコレートケーキや、チョコレートとフルーツを掛け合わせたケーキなど、計7品をラインアップする。※記事中の価格はいずれも税込表記。◆エスプレッソ･ショコラ【価格】小物:864円10.5cm:3,564円【販売期間】2026年1月9日〜3月6日エスプレッソの深い香りが際立つ濃厚なブリュレに、甘酸っぱい