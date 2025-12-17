資料香川県空撮 日本銀行高松支店は、12月15日、金融経済概況を発表しました。香川県内の景気は「持ち直している」として、7カ月連続で判断を据え置きました。個人消費は緩やかな増加基調にあるとの判断を7カ月連続で維持しました。低価格商品の販売やインバウンド需要などに加え、食料品の単価がアップしたことなどが要因としています。設備投資は「増加」、公共投資は「持ち直している」、住宅投資は「弱い動き」とし