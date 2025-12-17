偽造された教員免許の写しを採用時に提出したとして２件の偽造有印公文書行使罪に問われた福岡県須恵町立中学校の補助教員の被告の男（６６）（福岡県）の初公判が１７日、福岡地裁（今泉裕登裁判長）であった。被告は罪状認否でいずれも「（間違い）ありません」と起訴事実を認めた。起訴状によると、被告は２０２１年３月、同県篠栗町から委託を受けた人材派遣会社との雇用契約を結ぶ際に偽造された岐阜県教育委員会の印影が