忙しい日々を過ごしていると、自分の体調よりも仕事や周囲のことを優先してしまいがちです。「少しくらいなら大丈夫」と無理を続けていると、知らず知らずのうちに心身が疲れてしまうこともあります。Instagramで漫画を投稿しているゆうさんも、仕事の忙しさから体調を崩し、検査を受けた際に経験した不思議な出来事を、作品『胃カメラを飲んで不思議な空間に行った話』で投稿し話題になっています。【漫画】『胃カメラを飲んで不