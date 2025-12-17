浙江省金華市で11日、第5回中国都市グローバル伝播フォーラムが開催された。フォーラムで参考消息報が発表した「中国都市の国際的影響力発展報告（2025）」では、北京や上海、深セン、成都、杭州を含む11都市が「都市の国際的影響力課題年度研究計画」の重点対象リストに選出された。報告は、参考消息報社の充実した海外の世論の資源を拠り所とし、中国（香港・マカオ・台湾を除く）の省都、副省級都市、特色ある地方都市などの都