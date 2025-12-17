2025年もいよいよ終盤。1年の締めくくりと新年の始まりを前に、「次はどこへ行こう？」と考えている人も多いのではないでしょうか？そんな年末年始におすすめしたいのが、“駆ける”をテーマにした茨城のスポット巡り。午年にちなんだ神社や競馬施設、巨大アート、縁起の良いグルメまで、都内から日帰りで楽しめる注目スポットを紹介します！（文：婦人公論.jp編集部吉岡宏）【写真】まさに”馬蹄”なチーズ「勝馬蹄」* * * *