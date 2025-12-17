中村「喜んでくれて自分たちも嬉しかった」ロッテの中村奨吾内野手は、15日にOBの今江敏晃さんと千葉県こども病院を訪問。入院中の子どもたちと交流を行った。また、小児がん患者や経験者、その家族を支援する認定NPO法人ミルフィーユ小児がんフロンティアーズへの寄付の贈呈も実施。中村と今江からの寄付は同団体の野球観戦ツアーや支援活動にあてられている。中村は「今日は子どもたちが喜んでくれて自分たちも嬉しかった