「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」の監督記者会見が実施全国から選抜された小学生がプロ球団のユニホームを着て日本一を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」が、12月26日から29日に神宮球場、横浜スタジアムを舞台に開催される。それに先駆け、17日に監督記者会見がオンラインで実施された。会見は2部構成で実施。第1部には最多4度の優勝を誇る中日の山北茂利、昨年準優勝の日本ハム・吉田侑樹、今大