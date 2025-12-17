ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が17日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、100万円増の年俸620万円でサインした。今年4月に結婚し、8月に長女が誕生した左腕は「（来季は）先発ローテーションを勝ち取りたい」と誓った。3年目の今季は1軍デビューを飾り、4試合に救援登板して防御率0・00。プロとして大きな一歩を踏み出した。2月の春季キャンプはB組（2軍）スタートも左肩の違和感から途中離脱しただけに「けが